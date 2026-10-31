İş arkadaşlarının evinden altın ve para çalan 2 şüpheli yakalandı | Video
31 Ekim 2026 15:01
Hatay’ın Antakya ilçesinde iş arkadaşlarının evinden 200 gram ağırlığında 11 altın bilezik ile para çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 8 Ekim'de Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evden yaklaşık 200 gram ağırlığında 11 altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalındı. İhbar üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, şüphelilerin ev sahibinin iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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