MKE'nin TOLGA ve PİRANA sistemleri, TURNAs-2026 Tatbikatı'nda hedefleri tam isabetle vurdu | Video

25 Ekim 2026 15:41

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve PİRANA kamikaze insansız deniz aracı Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda (TURNAs-2026) hedefleri tam isabetle vurdu.