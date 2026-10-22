Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti | Video

22 Ekim 2026 15:35

Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ziyareti kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşımayı hedefleyen görüşmelerde savunma sanayii, enerji, ekonomi ve diplomasi alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.