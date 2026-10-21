Ahmet Eşref Fakıbaba açıkladı: "Bugün İYİ Parti'den istifa edeceğim!" | Video
21 Ekim 2026 15:07
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, “Terörsüz Türkiye” sürecine verdiği destek nedeniyle Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısının ardından kararını duyurdu. A Haber'e konuşan Fakıbaba, bugün partisinden istifa edeceğini belirterek, “Böyle bir tepkiden sonra istifa etmemek bana yakışmaz” dedi. Fakıbaba, Dervişoğlu'nun eleştirilerine ise “Kendi görüşü, saygı duyuyorum. Benim fikrim de böyledir” sözleriyle yanıt verdi.
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