Berat Albayrak'a organize saldırı talimatını kim, neden verdi? | Video
22 Ekim 2026 11:52
CHP ve Yeni Parti, bir kez daha iftira siyasetinde birleşti! Faik Öztrak ve Ümit Özlale’nin fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a yönelik skandal algı operasyonuna tepki gecikmedi. Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, dezenformasyon niteliğindeki asılsız iddialara ilişkin yaptığı açıklamada yerel yönetimlerdeki yolsuzlukları perdelemek amacıyla kurulan kumpasın ve uluslararası odakların Başkan Erdoğan'ı hedef alan kirli oyunlarının yargıya taşınacağını belirtti. Peki Berat Albayrak'a organize saldırı talimatını kim, neden verdi? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
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