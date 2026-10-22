Algı operasyonlarının ardındaki isim: Faik Öztrak: İşte Türkiye'yi IMF'ye mahkum eden Öztrak gerçeği! | Video

22 Ekim 2026 15:36

Muhalefetin Faik Öztrak ve Ümit Özlale gibi 'kirli' isimlerini arkasına alan uluslararası karanlık lobiler yeni bir 17/25 Aralık denemesine girişti. Fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alan organize yapı, Albayrak'ın avukatının yaptığı açıklama ile duvara tosladı. Fon soruşturmasını kullanarak algı operasyonu estiren Faik Öztrak 2001 krizinin yaşandığı süreçte üstlendiği kritik rol ile Türkiye'nin ve vatandaşın sırtına pranga geçiren yapılara destek verdi. Öztrak'ın ülkeye ihanetleri hala hafızalardan silinmedi. Kamu bankaları zarara uğratıldı, devlete-millete tuzak kuruldu. Utanmazlık ve pişkinlikte sınır tanımayan Öztrak ise yıllar geçse de hesap vermedi!