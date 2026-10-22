Ulusal çapta siber güvenlik uyarısı! Ali Murat Kırık A Haber'de değerlendirdi | Video
22 Ekim 2026 10:44
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, ""PHP tabanlı sitesi olan kuruluşların bütün hepsinin versiyonlarını güncellemeleri gerekiyor. Hastane, üniversite, eğitim gibi kurumların siteleri PHP tabanlı olarak çalışıyor. Dünya genelinin yüzde 70'ni kapsıyor. Kullanıcılar şifre değişikliğine gitmeli." dedi.
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