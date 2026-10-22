Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
22 Ekim 2026 18:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ile ortak basın toplantısında konuştu. Kanada ile yeni dönemin başladığını belirten Başkan Erdoğan, "Kanada ile artık stratejik ortağız" ifadelerini kullandı.
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