Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

22 Ekim 2026 18:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ile ortak basın toplantısında konuştu. Kanada ile yeni dönemin başladığını belirten Başkan Erdoğan, "Kanada ile artık stratejik ortağız" ifadelerini kullandı.