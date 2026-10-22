Berat Albayrak döneminde hangi tarihi adımlar atıldı? | Video

22 Ekim 2026 16:52

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hem Ekonomi hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan tarihi adımları anlattı.