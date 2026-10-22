Berat Albayrak döneminde hangi tarihi adımlar atıldı? | Video
22 Ekim 2026 16:52
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hem Ekonomi hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan tarihi adımları anlattı.
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