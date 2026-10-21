Berat Albayrak neden yeniden hedefte? Organize saldırının arkasında kimler var? | Video

21 Ekim 2026 17:22

CHP ve muhalefetin fon soruşturması üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bazı bakanları hedef alan iddiaları tartışma yarattı. A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, geçmişteki 128 milyar dolar tartışmasını hatırlatarak iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak’ın avukatının açıklamasında ise fon soruşturmasıyla müvekkili arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı belirtilerek, asılsız beyanlarda bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.