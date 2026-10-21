Melih Altınok'tan fon tartışmasına dikkat çeken yorum: "17-25 Aralık tezgahı" uyarısı | Video
21 Ekim 2026 17:30
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon soruşturması üzerinden yeniden gündeme getirilmesini değerlendirdi. Albayrak'ın 2020'de görevden ayrılmasına rağmen tartışmalara dahil edilmesini eleştiren Altınok, muhalefetin kendi içindeki sorunların üzerini örtmeye çalıştığını savundu ve yaşanan süreci 17-25 Aralık dönemine benzetti. Altınok, “Çarklarına öyle bir çomak soktu ki çünkü korkuyorlar” sözleriyle tartışmanın arka planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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