Başkan Erdoğan'dan TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalar | Video
16 Ekim 2026 16:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 13. İnovasyon Haftası Programı'nda açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına değinen Başkan Erdoğan, manipülasyon yapanlarla yargı önünde hesaplaşılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan "Haksız kazanç elde edenlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Yeni bilgiler ve itiraflar ışığında soruşturma derinleşiyor. Piyasa düzenbazlarına asla toleransımız yok" ifadelerini kullandı.
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