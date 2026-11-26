Bakan Çiftçi, Batum'da taraftarlara yönelik müdahaleyi Gürcü mevkidaşıyla görüştü
26 Kasım 2026 22:59
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü.
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