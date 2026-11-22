Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi belgesel oldu

22 Kasım 2026 18:19

Başkan Erdoğan’ın 5 ay içerisinde katıldığı 4 önemli zirvedeki yoğun temasları özel bir esere dönüştü. İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 23 dakikalık belgeselde, Erdoğan’ın zirveler kapsamındaki kürsü konuşmaları, ikili temasları, samimi sohbetleri ve uçak görüntüleri gibi birçok dikkat çekici detaya yer verildi. NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerinin Mehter Marşı eşliğinde karşılandığı anlar da özel yapımda ön plana çıktı.