19 Kasım 2026 15:16

AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kürsüde yaptığı konuşmada "Tekirdağ'a daha fazla hizmet edebilmek ve şehrime daha fazla katkı sunabilmek için yeni bir sorumluluk üstleniyorum. Beni sıcak ve samimi bir şekilde karşıladığınız, bu ailenin bir parçası yaptığınız için başta cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde birlikte güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.