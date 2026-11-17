SON DAKİKA: Sözcü TV'ye kayyum atandı: Yönetim Kurulu Başkanı gözaltında! | Video
17 Kasım 2026 08:44
Son dakika haberi... Sözcü TV’ye TMSF tarafından kayyum atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın gözaltına alındığı belirtildi.
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