Başkan Erdoğan: 'Gazze'de masum çocuklar hayatta kalma mücadelesi veriyor' | Video
11 Kasım 2026 14:25
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin yok olması, doğal kaynakların ölçüsüz tüketimi, gıda güvenliğinin tehlikeye düşmesi ve yıkıcı iklim hadiselerine kadar ciddi sorunlarla yüzleşiyoruz. Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır." ifadelerine yer verdi.
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