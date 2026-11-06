Başkan Erdoğan: "Zorlu mücadeleyi ancak cesurlar verebilir" | Video
06 Kasım 2026 16:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum 2026 etkinliğinde açıklamalarda bulundu... Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çeken Başkan Erdoğan "Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor. İsrail'e iltimas geçiliyor" ifadelerini kullandı.
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