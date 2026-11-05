Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifade vermek üzere adliyeye geldi: O anlar görüntülendi
05 Kasım 2026 11:57
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.
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