AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten A Haber'de önemli açıklamalar | Video

03 Kasım 2026 15:03

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, A Haber'de Arzu Fidanverdi'nin sorularını yanıtlıyor. AK Parti'nin 24 yıllık iktidar yolculuğundan siyasetteki yeni gelişmelere, partiye yönelik yeni katılım iddialarından erken seçim tartışmalarına kadar gündemin sıcak başlıkları canlı yayında ele alınıyor. Emekli düzenlemesi, Mustafa Sarıgül hakkındaki gelişmeler ve dış politikadaki kritik başlıklar da değerlendiriliyor.