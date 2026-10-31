Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli mesajlar | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli mesajlar | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli mesajlar | Video

31 Ekim 2026 15:22

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda önemli mesajlar | Video 38:10
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli mesajlar | Video 31.10.2026 | 15:22
Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde önemli mesaj: Türk dünyasında ayrılığa yer yoktur | Video 11:07
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde önemli mesaj: "Türk dünyasında ayrılığa yer yoktur" | Video 30.10.2026 | 11:33
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 07:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2026 | 19:51
Türk Devletleri Medeniyet Parkı Açılıyor | Video 17:39
Türk Devletleri Medeniyet Parkı Açılıyor | Video 29.10.2026 | 16:59
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti! Çökme anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:29
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti! Çökme anı kameraya böyle yansıdı | Video 29.10.2026 | 16:25
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Erdoğan kısa bir konuşma yaptı | Video 01:26
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan kısa bir konuşma yaptı | Video 29.10.2026 | 11:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret ediyor…| Video 15:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı 29 Ekim'de Anıtkabir’i ziyaret ediyor…| Video 29.10.2026 | 11:28
Başkan Erdoğan’dan anlamlı 29 Ekim mesajı! | Video 04:47
Başkan Erdoğan'dan anlamlı 29 Ekim mesajı! | Video 29.10.2026 | 09:31
AK Parti’den Cumhuriyet’in ilanının 103. yılına özel videolu mesaj! 00:59
AK Parti'den Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına özel videolu mesaj! 29.10.2026 | 09:27
Bilal Erdoğan: Toprağından beslenen bir nesil yetiştiriyoruz | Video 02:29
Bilal Erdoğan: "Toprağından beslenen bir nesil yetiştiriyoruz" | Video 28.10.2026 | 10:55
Emekli maaşlarında yeni düzenleme! AK Parti kaynakları açıkladı 02:53
Emekli maaşlarında yeni düzenleme! AK Parti kaynakları açıkladı 27.10.2026 | 19:14
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video 02:44
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek | Video 27.10.2026 | 13:30
Bakırköy Belediyesi’ne ’ihale’ operasyonu: 68 şüpheli için gözaltı kararı! | Video 01:51
Bakırköy Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu: 68 şüpheli için gözaltı kararı! | Video 27.10.2026 | 09:20
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 26:42
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 26.10.2026 | 20:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den duygusal sözler: Ailesini ilk kez A Haber’e anlattı! 20:37
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den duygusal sözler: Ailesini ilk kez A Haber'e anlattı! 25.10.2026 | 21:35
MKE’nin TOLGA ve PİRANA sistemleri, TURNAs-2026 Tatbikatı’nda hedefleri tam isabetle vurdu | Video 00:34
MKE'nin TOLGA ve PİRANA sistemleri, TURNAs-2026 Tatbikatı'nda hedefleri tam isabetle vurdu | Video 25.10.2026 | 15:39
Başkan Erdoğan: ’Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık’ | Video 16:41
Başkan Erdoğan: 'Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık' | Video 24.10.2026 | 15:46
Murat Kurum paylaştı! COP31 için özel şarkı hazırlandı: Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP | Video 02:43
Murat Kurum paylaştı! COP31 için özel şarkı hazırlandı: "Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP" | Video 23.10.2026 | 16:33
SON DAKİKA: Bakan Kurum’dan COP31 için önemli açıklamalar | Video 28:30
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan COP31 için önemli açıklamalar | Video 23.10.2026 | 15:29
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 18:08
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 22.10.2026 | 18:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA