SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli mesajlar | Video

31 Ekim 2026 15:22

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz" dedi.