Başkan Erdoğan: 'Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık' | Video

24 Ekim 2026 15:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla batılılaşma politikası ürünü olarak tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık." ifadelerini kullandı.