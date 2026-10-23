SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan COP31 için önemli açıklamalar | Video
23 Ekim 2026 15:29
Son dakika haberi... Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31 için hazırlıklar sürüyor. COP31 Medya Buluşması'nda konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 50'den fazla ülkeyle doğrudan temas kurulduğunu belirterek zirveye 85 ülkeden dünya liderinin katılacağını duyurdu. Bakan Kurum, Türkiye’nin çözümlerini dünyayla paylaşacağını vurguladı.
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