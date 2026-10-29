Başkan Erdoğan'dan anlamlı 29 Ekim mesajı! | Video
29 Ekim 2026 09:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, Cumhuriyetin 103. yılı için verdiği mesajda "Türkiye olarak yakın çevremizde ve dünyanın farklı yerlerinde savaşların, çatışmaların, krizlerin yaşandığı zor bir dönemde istikrarımızı korumakla kalmayıp anlaşmazlıkların çözümü için de sorumluluk alıyoruz" ifadelerini kullandı.
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