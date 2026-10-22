Video Haber Dr. Esra Albayrak'tan yapay zekâ uyarısı | Video
Dr. Esra Albayrak'tan yapay zekâ uyarısı | Video

Dr. Esra Albayrak'tan yapay zekâ uyarısı | Video

22 Ekim 2026 13:02

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, "Yapay zeka çağının apaçık sayılan kabullerini sorgulamak ve insanın en çok da lehine kararlar almak cesaretini göstermek zorundayız. Yapay zeka algoritmaları neyi başarıyor? Kimin diliyle, kimin verisiyle düşünüyor? Bunları sormak zorundayız." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dr. Esra Albayrak’tan yapay zekâ uyarısı | Video 02:53
Dr. Esra Albayrak'tan yapay zekâ uyarısı | Video 22.10.2026 | 13:02
Berat Albayrak’a organize saldırı talimatını kim, neden verdi? | Video 17:33
Berat Albayrak'a organize saldırı talimatını kim, neden verdi? | Video 22.10.2026 | 11:49
Ulusal çapta siber güvenlik uyarısı! Ali Murat Kırık A Haber’de değerlendirdi | Video 05:35
Ulusal çapta siber güvenlik uyarısı! Ali Murat Kırık A Haber'de değerlendirdi | Video 22.10.2026 | 10:44
Özgür Özel’den yeni sokak çağrısı: A Haber’e tehditler savurdu! 02:12
Özgür Özel'den yeni sokak çağrısı: A Haber'e tehditler savurdu! 21.10.2026 | 22:31
Rusya’da Su-30SM savaş uçağı düştü 00:10
Rusya’da Su-30SM savaş uçağı düştü 21.10.2026 | 19:12
Berat Albayrak neden yeniden hedefte? Organize saldırının arkasında kimler var? | Video 09:17
Berat Albayrak neden yeniden hedefte? Organize saldırının arkasında kimler var? | Video 21.10.2026 | 17:22
Zafer Şahin’den fon tartışmasında kritik soru: Berat Albayrak’ı kimler, neden hedef gösteriyor? | Video 08:32
Zafer Şahin'den fon tartışmasında kritik soru: Berat Albayrak'ı kimler, neden hedef gösteriyor? | Video 21.10.2026 | 17:16
Melih Altınok’tan fon tartışmasına dikkat çeken yorum: 17-25 Aralık tezgahı uyarısı | Video 06:12
Melih Altınok'tan fon tartışmasına dikkat çeken yorum: "17-25 Aralık tezgahı" uyarısı | Video 21.10.2026 | 17:15
Avukat Aydoğan Ahıakın: Yargı kararlarına rağmen 128 milyar dolar iddiası sürdürülüyor | Video 10:26
Avukat Aydoğan Ahıakın: "Yargı kararlarına rağmen 128 milyar dolar iddiası sürdürülüyor" | Video 21.10.2026 | 17:13
Ahmet Eşref Fakıbaba açıkladı: Bugün İYİ Parti’den istifa edeceğim! | Video 01:56
Ahmet Eşref Fakıbaba açıkladı: "Bugün İYİ Parti'den istifa edeceğim!" | Video 21.10.2026 | 15:07
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: ’Muhalefetin planı programı yok’ | Video 43:24
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Muhalefetin planı programı yok' | Video 21.10.2026 | 13:28
Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! 06:10
Özgür Özel’i kürsüdeyken eleştirdiler: O not kameralara takıldı! 20.10.2026 | 22:43
Bolu’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 01:02
Bolu'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 20.10.2026 | 17:46
MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar | Video 42:05
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 20.10.2026 | 16:23
Özgür Özel’den sokak çağrısı! Eylemlere destek vereceğini açıkladı | Video 08:12
Özgür Özel'den sokak çağrısı! Eylemlere destek vereceğini açıkladı | Video 20.10.2026 | 13:59
Kurgu trafik kazası operasyonu: 77 gözaltı | Video 02:25
"Kurgu trafik kazası" operasyonu: 77 gözaltı | Video 20.10.2026 | 09:30
Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı 01:09
Otomobil park halindeki araçlara ve yayaya çarptı 19.10.2026 | 21:34
Başkan Erdoğan’dan Muhtarlar Günü buluşmasında önemli açıklamalar: ’’Muhtar bile olamaz’ diyerek aşağılamak istediler | Video 24:02
Başkan Erdoğan'dan Muhtarlar Günü buluşmasında önemli açıklamalar: ''Muhtar bile olamaz' diyerek aşağılamak istediler" | Video 19.10.2026 | 14:36
Kontrolden çıkan kamyonet markete girdi 00:32
Kontrolden çıkan kamyonet markete girdi 18.10.2026 | 23:29
Başkan Erdoğan: Sağlıkta Türkiye’yi çekim merkezi yapacağız | Video 26:16
Başkan Erdoğan: "Sağlıkta Türkiye'yi çekim merkezi yapacağız" | Video 17.10.2026 | 15:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA