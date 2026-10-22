Özgür Özel A Haber'i hedef gösterdi, gazetecileri tehdit etti | Video

22 Ekim 2026 13:17

Gazeteci Sinan Burhan A Haber ekranlarında Özgür Özel'in skandal çağrısı ve küstah tehditleriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde muhalefetin tehdit siyasetine dikkat çekti.

Burhan şunları söyledi:

Özel, özellikle son dönemde politik bir propaganda olarak kutuplaşma siyasetini seçiyor. Ötekileştirmeyi diri tutan bir anlayışları var. AK Parti Cumhur İttifakı karşıtı bir dil oluşturuyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. A Haber'den diğer mecralara kadar milli bir medya oluşmuş durumda.