Özgür Özel A Haber'i hedef gösterdi, gazetecileri tehdit etti | Video
22 Ekim 2026 13:17
Gazeteci Sinan Burhan A Haber ekranlarında Özgür Özel'in skandal çağrısı ve küstah tehditleriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde muhalefetin tehdit siyasetine dikkat çekti.
Burhan şunları söyledi:
Özel, özellikle son dönemde politik bir propaganda olarak kutuplaşma siyasetini seçiyor. Ötekileştirmeyi diri tutan bir anlayışları var. AK Parti Cumhur İttifakı karşıtı bir dil oluşturuyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. A Haber'den diğer mecralara kadar milli bir medya oluşmuş durumda.
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