Video Haber Emekli maaşlarında yeni düzenleme! AK Parti kaynakları açıkladı
Emekli maaşlarında yeni düzenleme! AK Parti kaynakları açıkladı

Emekli maaşlarında yeni düzenleme! AK Parti kaynakları açıkladı

27 Ekim 2026 19:25

AK Parti kurmaylarının hazırlıklarında sona geldiği yeni emekli zammı çalışmasında detaylar netleşiyor.

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