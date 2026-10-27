Emekli maaşlarında yeni düzenleme! AK Parti kaynakları açıkladı
27 Ekim 2026 19:25
AK Parti kurmaylarının hazırlıklarında sona geldiği yeni emekli zammı çalışmasında detaylar netleşiyor.
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