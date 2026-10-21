Rusya’da Su-30SM savaş uçağı düştü
21 Ekim 2026 19:13
Rusya’da eğitim uçuşu sırasında Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilot kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.
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