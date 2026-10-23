Murat Kurum paylaştı! COP31 için özel şarkı hazırlandı: "Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP" | Video
23 Ekim 2026 16:34
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi için İngilizce özel şarkı bestelendi. Türkiye’nin doğal güzelliklerinin yer aldığı klibi paylaşan COP31 Başkanı Murat Kurum, “Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP” mesajını verdi.
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