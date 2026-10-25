Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den duygusal sözler: Ailesini ilk kez A Haber'e anlattı!

25 Ekim 2026 21:36

A Haber ekranlarında ilk kez yayınlanan "Benim Annem, Benim Babam" programının ilk konuğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu.