Bilal Erdoğan: "Toprağından beslenen bir nesil yetiştiriyoruz" | Video
28 Ekim 2026 10:55
‘Köklerden Geleceğe: Çocuk Edebiyatında Yeniden Yazım Hikaye Yarışması’ ödül töreninde konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Bir neslin yetişmesi derdiyle yola çıktık. 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'ni kuranlar Türkiye'de bir kültürün, bir kimliğin yaşatılması için adım atmışlar, 75’inci yılını bugün kutluyoruz. İlim Yayma Vakfı'nı kuranlar 'Güzel insan yetiştirmek için' demişler, memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasını kendilerine hedef almışlar. YETEV de aslında o zincirin son halkalarından bir tanesi ve her bir çocuğumuz kendi toprağından beslenerek büyüsün, dalları böylesine uzaklara ulaşsın arzusuyla yürümeye devam ediyoruz” dedi.
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