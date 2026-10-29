Türk Devletleri Medeniyet Parkı Açılıyor | Video
29 Ekim 2026 16:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devlet Teşkilatı liderleri ile Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılışına katıldı.
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