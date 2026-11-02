Başkan Erdoğan, Aliyev ve Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü tebrik etti

02 Kasım 2026 19:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti sırasında Azerbaycan hava sahasından geçerken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan’ın mesajı, uçağın pilotu tarafından hava trafik kontrolörü aracılığıyla iletildi.