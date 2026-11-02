Video Yaşam Refüje çarpan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
Refüje çarpan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Refüje çarpan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

02 Kasım 2026 11:27

Osmaniye’de kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü A.C. hayatını kaybetti, arkasındaki kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi. A.C. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü A.C. ile arkasındaki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.C.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.C.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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