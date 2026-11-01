Düzce'de otoyolda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video

01 Kasım 2026 16:21

Düzce'de TIR, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen S.F. yönetimindeki 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden A.J. idaresindeki 38 AB 261 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet şeridine savrulan hafif ticari aracın ardından gelen M.A. yönetimindeki 34 KCP 329 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü S.F. ile araçta yolcu olarak bulunan A.D. ve Z.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.