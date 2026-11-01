Video Yaşam Bağcılar'da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada
Bağcılar'da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada

Bağcılar'da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada

01 Kasım 2026 11:36

Bağcılar’da yük motosikletini çalıştıran sürücü gaza basınca yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Motosiklet yine park halindeki başka bir aracın üzerine devrildi. Motosikleti kaldırmak için yardıma gelen kişi ise sürücünün ikinci kez aynı motosiklete çarpmasıyla bacağından yaralandı.Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bağcılar'daki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) meydana geldi. Üç tekerlekli yük motosikletine binen sürücü, aracı çalıştırdığı sırada gaza basarak yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yine park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Durumu fark eden bir kişi, devrilen motosikleti kaldırmak için yardıma geldi.

YARDIM EDERKEN YARALANDI

Bu sırada yeniden araca binen sürücü, gaza basınca devrilen motosiklete ikinci kez çarptı. Yardıma gelen kişi ise otomobille motosiklet arasında sıkıştı. Yardım etmek isteyen kişi sağ bacağından hafif yaralandı.

AYNI MOTOSİKLETE İKİ KEZ ÇARPTI

Peş peşe meydana gelen iki kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün aracı çalıştırıp park halindeki motosikllete çarpıtğı anlar görülüyor. Bu sırada motosikletin aracın üzerine devrildiğini gören bir kişi ise yardıma geliyor. Motosikleti tutan kişi sürücünün ikinci kez çarpmasıyla araçla motosiklet arasında sıkışıyor. Hafif yaralanan kişi bacağını tutarak kaldırıma oturuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağcılar’da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada 01:17
Bağcılar'da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada 01.11.2026 | 11:36
Bakırköy’deki olimpik havuz şantiyesinde 2 milyonluk hırsızlık! O anlar kamerada | Video 02:08
Bakırköy'deki olimpik havuz şantiyesinde 2 milyonluk hırsızlık! O anlar kamerada | Video 01.11.2026 | 11:13
Bursa’da süpermarkette izdiham! İndirimli sıvı yağ almak için birbirlerini ezdiler: O anlar kamerada 00:40
Bursa'da süpermarkette izdiham! İndirimli sıvı yağ almak için birbirlerini ezdiler: O anlar kamerada 01.11.2026 | 10:46
Bursa’da otomobil alev topuna döndü | Video 00:53
Bursa'da otomobil alev topuna döndü | Video 01.11.2026 | 10:12
Fren yerine gaza basan alkollü sürücü bahçeye düştü! O anlar kamerada 07:41
Fren yerine gaza basan alkollü sürücü bahçeye düştü! O anlar kamerada 01.11.2026 | 10:06
TIR’dan yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin devrilme anı kamerada 02:10
TIR’dan yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin devrilme anı kamerada 01.11.2026 | 09:49
Özel halk otobüsü önce 2 otomobile ardından manav dükkanına çarptı | Video 01:34
Özel halk otobüsü önce 2 otomobile ardından manav dükkanına çarptı | Video 01.11.2026 | 09:06
Edirne’de müstakil ev alev alev yandı | Video 03:35
Edirne'de müstakil ev alev alev yandı | Video 01.11.2026 | 08:59
Ankara’da boşandığı eşini öldürüp ardından intihar eden zanlının, cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüleri ortaya çıktı 04:03
Ankara'da boşandığı eşini öldürüp ardından intihar eden zanlının, cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüleri ortaya çıktı 31.10.2026 | 16:39
Esenyurt’ta bir kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında darbetti! O anlar kamerada | Video 01:09
Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında darbetti! O anlar kamerada | Video 31.10.2026 | 15:48
İş arkadaşlarının evinden altın ve para çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:40
İş arkadaşlarının evinden altın ve para çalan 2 şüpheli yakalandı | Video 31.10.2026 | 15:01
Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video 02:53
Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği | Video 31.10.2026 | 14:47
Avcılar’da trafik kavgası, araçtan inip plakayı söktüler | Video 01:32
Avcılar’da trafik kavgası, araçtan inip plakayı söktüler | Video 31.10.2026 | 14:14
Adıyaman’da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:52
Adıyaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 31.10.2026 | 14:31
Batman’da evine giden kadına kapkaç kamerada | Video 00:25
Batman'da evine giden kadına kapkaç kamerada | Video 31.10.2026 | 13:19
Bakırköy’de rüşvet vermeyince işletmesi tam 17 kez mühürlenen mağdur kuaför A Haber’e konuştu | Video 08:31
Bakırköy'de rüşvet vermeyince işletmesi tam 17 kez mühürlenen mağdur kuaför A Haber'e konuştu | Video 31.10.2026 | 12:43
’Aroyat’ isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video 02:08
'Aroyat' isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti | Video 31.10.2026 | 12:08
Konya’da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video 01:11
Konya'da kaçak silah operasyonu: 4 tutuklama | Video 31.10.2026 | 12:06
Bağcılar’da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme’de yakalandı | Video 00:35
Bağcılar'da 20 yaşındaki genci öldüren şüpheli Çeşme'de yakalandı | Video 31.10.2026 | 11:57
Antalya’da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video 03:19
Antalya'da alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 kişi yaralandı | Video 31.10.2026 | 10:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA