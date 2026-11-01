Bursa'da süpermarkette izdiham! İndirimli sıvı yağ almak için birbirlerini ezdiler: O anlar kamerada

01 Kasım 2026 10:46

Bursa'da bir süpermarkette indirimli sıvı yağ almak isteyen vatandaşlar, adeta birbirleriyle yarıştı. Yağ alabilmek için markete akın eden vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle üst üste geldi. Yaşanan izdiham kameralara yansıdı.

İndirimli sıvı yağ satışını duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren süpermarkete geldi. Uygun fiyattan yağ alabilmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta zaman zaman izdiham yaşandı. Kalabalığın arasında kalan vatandaşlar zor anlar yaşarken, birbirini iterek ilerlemeye çalışan vatandaşların görüntüleri dikkat çekti. Yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.