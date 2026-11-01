Özel halk otobüsü önce 2 otomobile ardından manav dükkanına çarptı | Video
01 Kasım 2026 09:06
Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk otobüsü, freninin boşalması sonucu hareket ederek 2 otomobile ve bir manav iş yerine zarar verdi
Kaza 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan özel halk otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyen ve giderek hızlanan otobüs, kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere, ardından bir manav iş yerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve manav iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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