Edirne'de müstakil ev alev alev yandı | Video
01 Kasım 2026 08:59
Edirne'de müstakil evde çıkan yangında, ev alevlere teslim olurken yangından etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay, Edirne'nin Kum Mahallesi'nde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Henüz belirlenemeyen bir nedenle müstakil bir evde yangın çıktı. Evden yükselen alevler mahalleliye büyük korku yaşattı.
Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen 1 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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