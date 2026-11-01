Video Yaşam DMD Hastası Muhammet Emin’in jandarma araçlarıyla şehir turu yapma hayali gerçekleştirildi! | Video
DMD Hastası Muhammet Emin’in jandarma araçlarıyla şehir turu yapma hayali gerçekleştirildi! | Video

DMD Hastası Muhammet Emin’in jandarma araçlarıyla şehir turu yapma hayali gerçekleştirildi! | Video

01 Kasım 2026 13:26

Artvin’de Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı’nda eğitim gören DMD kas hastası 10 yaşındaki Muhammet Emin Tosun’un polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu yapma hayali gerçek oldu. Artvin Valisi Turan Ergün’ün talimatıyla okula gelen güvenlik güçleri, Muhammet ve sınıf arkadaşlarını araçlarına alarak şehir turuna çıkardı. Mutluluğu gözlerinden okunan Muhammet, “Hayalim, polis ve jandarma ekipleriyle araçlarına binerek şehir turu yapmaktı. Vali amca, arkadaşlarımla birlikte hayalimi gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Artvin'de Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'nda eğitim gören Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası 10 yaşındaki Muhammet Emin Tosun'un hayali olan polis ve jandarma araçlarına binme isteğini Artvin Valisi Dr. Turan Ergün'e iletti. Küçük Muhammet'in bu isteği karşılıksız kalmadı. Vali Turan Ergün, Muhammet Emin'in hayalinin gerçekleştirilmesi için emniyet ve jandarma ekiplerine talimat verdi. Bunun üzerine polis ve jandarma personeli, araçlarıyla Gazi Ortaokulu'na geldi. Muhammet ve özel eğitim sınıfındaki arkadaşları, okulda kendilerini bekleyen güvenlik güçlerini görünce büyük sevinç yaşadı.

POLİS VE JANDARMAYLA ŞEHİR TURU

Polis ve jandarma araçlarına bindirilen öğrenciler, güvenlik güçlerinin eşliğinde Artvin sokaklarında şehir turu yaptı. Muhammet'in yalnızca kendisini değil, arkadaşlarını da düşünerek dile getirdiği isteği sayesinde etkinlik tüm sınıf için unutulmaz bir anıya dönüştü. Hayallerine kavuşmanın heyecanını yaşayan çocuklar, polis ve jandarma araçlarıyla gezmenin keyfini çıkardı. Muhammet'in yüzünü güldüren bu anlamlı buluşma, arkadaşlarına da unutamayacakları bir mutluluk yaşattı.

VALİ AMCAMA TEŞEKKÜR EDERİM

Mutluluğu gözlerinden okunan Muhammet Emin Tosun," Hayalim, polis ve jandarma ekipleriyle araçlarına binerek şehir turu yapmaktı. Vali amca, arkadaşlarımla birlikte hayalimi gerçekleştirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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