Video Yaşam 'Beni klima çarptı' dedi, doktora gitmeyi reddetti! Evinin önünde hayatını kaybetti | Video

"Beni klima çarptı" dedi, doktora gitmeyi reddetti! Evinin önünde hayatını kaybetti | Video

01 Kasım 2026 12:17

Kağıthane’de muhasebeci Mithat Taha Turan (41), evinden çıktıktan sonra fenalaşarak bir binanın önünde oturdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı Turan kurtarılamadı. Turan'ın su almak için girdiği market sahibine "Beni klima çarptı" dediği ve doktora gitmek istemediğini söylediği öğrenildi. Esnaf İsmail Çınar, "Keşke hastaneye götürseydim pişmanım" dedi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkan muhasebeci Mithat Taha Turan, su almak için mahalledeki bir markete girdi. Market sahibine rahatsızlandığını söyleyen Turan bir süre sonra buradan ayrıldı. Turan'ın fenalaştığını ve bir binanın önünde oturduğunu gören çevre sakinleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KALP MASAJININ ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan'a kalp masajıyla ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın, müdahale sırasında bir süre nabzının attığı öğrenildi. Turan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KALBİNİ TUTTUĞU ANLAR KAMERADA

Yaşananlar Turan'ın rahatsızlandığı sırada girdiği marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turan'ın markete geldiği, su aldığı, kalbini tuttuğu ve esnafla sohbet ettiği anlar görülüyor. Turan'ın marketten su alarak dışarı çıktığı ve sallanarak yürüdüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.

'KEŞKE HASTANEYE GÖTÜRSEYDİM PİŞMANIM'

Esnaf İsmail Çınar yaşananları anlatarak, "Her zaman gelen arkadaşım zaten. İçeriye girdi yüzüne bakınca zaten anladım; 'Sen de birşey var' dedim. O da 'Beni klima çarptı. Evde klima çarptı' dedi. 'Doktora gidelim dedim' 'Gerek yok geçer' dedi, ondan sonra gidiş o gidiş. Ben daha sonra gördüm; ondan sonra bir 5 litrelik su aldı. Ben zaten yüzünden anladım, acayip bir ter vardı. Acaba terledi mi işten mi geliyor anlayamadım. Ondan sonra buradan çıktı ve öldüğünü duydum. 5 litrelik su almıştı. Suyu eğilirken zor aldı. Normalde eskiden tutar, çeker alırdı ve omzuna atar giderdi; ama rahatsız olduğunu hissetmiştim. Götürseydim iyi olurdu. Pişmanım sabahtan beri kendi kendimi yiyorum. O kadar üzgünüm ki hanıma da söyledim. Keşke hastaneye götürseydim çok pişmanım" diye konuştu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Yalnız yaşadığı ve bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilen Turan'ın kalp krizi geçirme ihtimali üzerinde duruluyor.Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Turan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

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