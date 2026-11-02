Çorum'da bir evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı | Video
02 Kasım 2026 08:42
Çorum'un Ortaköy ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Ortaköy ilçesine bağlı Asar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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