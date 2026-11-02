Video Yaşam Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 'Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum' | Video
Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 'Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum' | Video

Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 'Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum' | Video

02 Kasım 2026 08:55

Kayseri’nin Talas ilçesinde boş yolda ilerleyen bir otomobil yol kenarında park halinde duran kamyonete çarptı. Uykudan yeni kalktığını ve otomobili yeni aldığını söyleyen sürücü, "Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, O.E. yönetimindeki 01 AZB 799 plakalı otomobil, boş yolda ilerlediği sırada park halindeki kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yapılan alkol testinde O.E.'nin alkolsüz olduğu belirlendi. Otomobili yeni aldığını ancak devrini henüz gerçekleştiremediğini belirten O.E., uykudan yeni kalktığını söyledi. Köşeyi döndüğünü ve sonrasını hatırlamadığını dile getiren O.E., "Uykusuzdum. Köşeyi döndüm, teker biraz sağ çekiyordu, ben de sanırım geri uykuya daldım. Ben alkolü normalde de kullanmıyorum. Alkol sevmediğim bir şey. Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama döndükten sonrasını hatırlamıyorum. Yataktan yeni kalkmıştım. Otomobil benim ancak üzerime devrini almamıştım" dedi.
İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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