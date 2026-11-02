4 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan böyle görüntülendi: 43 ilin bağlantı noktası olan yol, trafiği kilitledi | Video

02 Kasım 2026 08:49

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı karayolunda, hafta sonu yoğunluğunun da etkisiyle oluşan araç trafiği dronla görüntülendi.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun Hacıbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.İ. (42) idaresindeki 34 KAN 078 plakalı otomobilin aniden durması üzerine, arkasından gelen 06 BNK 328, 41 APM 137 ve 32 AEC 266 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.



ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafta sonu trafiğinin de etkisiyle 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu ise dronla görüntülendi.

Trafik ekiplerince kazaya ilişkin yapılan ilk değerlendirmede, arkadan gelen 3 aracın sürücüsünün güvenli takip mesafesine uymadığı kanaatine varıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anını anlatan sürücülerden N.G., "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı" dedi.