Video Yaşam 4 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan böyle görüntülendi: 43 ilin bağlantı noktası olan yol, trafiği kilitledi | Video
4 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan böyle görüntülendi: 43 ilin bağlantı noktası olan yol, trafiği kilitledi | Video

4 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan böyle görüntülendi: 43 ilin bağlantı noktası olan yol, trafiği kilitledi | Video

02 Kasım 2026 08:49

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı karayolunda, hafta sonu yoğunluğunun da etkisiyle oluşan araç trafiği dronla görüntülendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun Hacıbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.İ. (42) idaresindeki 34 KAN 078 plakalı otomobilin aniden durması üzerine, arkasından gelen 06 BNK 328, 41 APM 137 ve 32 AEC 266 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafta sonu trafiğinin de etkisiyle 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu ise dronla görüntülendi.
Trafik ekiplerince kazaya ilişkin yapılan ilk değerlendirmede, arkadan gelen 3 aracın sürücüsünün güvenli takip mesafesine uymadığı kanaatine varıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anını anlatan sürücülerden N.G., "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metruk binanın içerisinde yakılan ateş yangına neden oldu! Mahalle sakinleri: ’Bu bölge madde bağımlısı kişilerin uğrak noktası’ | Video 04:37
Metruk binanın içerisinde yakılan ateş yangına neden oldu! Mahalle sakinleri: 'Bu bölge madde bağımlısı kişilerin uğrak noktası' | Video 02.11.2026 | 09:48
Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: ’Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum’ | Video 01:29
Direksiyon başında uyuyan sürücü park halindeki kamyonete çarptı: 'Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum' | Video 02.11.2026 | 08:55
4 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan böyle görüntülendi: 43 ilin bağlantı noktası olan yol, trafiği kilitledi | Video 01:57
4 aracın karıştığı zincirleme kaza havadan böyle görüntülendi: 43 ilin bağlantı noktası olan yol, trafiği kilitledi | Video 02.11.2026 | 08:49
Çorum’da bir evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 01:39
Çorum'da bir evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 02.11.2026 | 08:42
Milyoner’de yarışmacı ilk soruda elendi, işte o soru! 02:45
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi, işte o soru! 01.11.2026 | 23:39
Bakırköy’de motosiklet sürücüsü Kutay’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı 06:25
Bakırköy'de motosiklet sürücüsü Kutay'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01.11.2026 | 16:59
Düzce’de otoyolda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 00:47
Düzce'de otoyolda zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 01.11.2026 | 16:21
Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 01:37
Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 01.11.2026 | 15:10
DMD Hastası Muhammet Emin’in jandarma araçlarıyla şehir turu yapma hayali gerçekleştirildi! | Video 01:01
DMD Hastası Muhammet Emin’in jandarma araçlarıyla şehir turu yapma hayali gerçekleştirildi! | Video 01.11.2026 | 13:25
Tünelde 4 kişinin yaralandığı kazada TIR’ın çarpıp kaçtığı anlar kamerada 00:31
Tünelde 4 kişinin yaralandığı kazada TIR’ın çarpıp kaçtığı anlar kamerada 01.11.2026 | 12:55
Beni klima çarptı dedi, doktora gitmeyi reddetti! Evinin önünde hayatını kaybetti | Video 05:16
"Beni klima çarptı" dedi, doktora gitmeyi reddetti! Evinin önünde hayatını kaybetti | Video 01.11.2026 | 12:17
Zeytinburnu’nda 14 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi! Operasyon kamerada 01:02
Zeytinburnu’nda 14 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi! Operasyon kamerada 01.11.2026 | 11:42
Bağcılar’da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada 01:17
Bağcılar'da aracıyla motosiklete 2 kez çarptı! Yardıma gelen kişi yaralandı: O anlar kamerada 01.11.2026 | 11:36
Bakırköy’deki olimpik havuz şantiyesinde 2 milyonluk hırsızlık! O anlar kamerada | Video 02:08
Bakırköy'deki olimpik havuz şantiyesinde 2 milyonluk hırsızlık! O anlar kamerada | Video 01.11.2026 | 11:13
Bursa’da süpermarkette izdiham! İndirimli sıvı yağ almak için birbirlerini ezdiler: O anlar kamerada 00:40
Bursa'da süpermarkette izdiham! İndirimli sıvı yağ almak için birbirlerini ezdiler: O anlar kamerada 01.11.2026 | 10:46
Bursa’da otomobil alev topuna döndü | Video 00:53
Bursa'da otomobil alev topuna döndü | Video 01.11.2026 | 10:12
Fren yerine gaza basan alkollü sürücü bahçeye düştü! O anlar kamerada 07:41
Fren yerine gaza basan alkollü sürücü bahçeye düştü! O anlar kamerada 01.11.2026 | 10:06
TIR’dan yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin devrilme anı kamerada 02:10
TIR’dan yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin devrilme anı kamerada 01.11.2026 | 09:49
Özel halk otobüsü önce 2 otomobile ardından manav dükkanına çarptı | Video 01:34
Özel halk otobüsü önce 2 otomobile ardından manav dükkanına çarptı | Video 01.11.2026 | 09:06
Edirne’de müstakil ev alev alev yandı | Video 03:35
Edirne'de müstakil ev alev alev yandı | Video 01.11.2026 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA