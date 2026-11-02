Video Yaşam Otomobili saniyeler içinde ateşe veren kundakçı kameraya böyle yansıdı
Otomobili saniyeler içinde ateşe veren kundakçı kameraya böyle yansıdı

Otomobili saniyeler içinde ateşe veren kundakçı kameraya böyle yansıdı

02 Kasım 2026 10:20

Hatay'da park halindeki otomobilin yanmasıyla ilgili başlatılan çalışmalarda aracı ateşe veren şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın rahat tavırlarla ilerlediği ve aracı yaktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 25 Ekim günü Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobilin alevlere teslim olarak yanmasıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; aracı kundaklayan şahsın B.A. isimli kişi olduğu tespit edildi. B.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlere başlandı.
Şahsın, sokak üzerinde rahat tavırlarla ilerlediği ve aracı ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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