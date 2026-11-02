Elazığ'da pide fırınındaki sadaka kutusunu çalan yaşlı adam kamerada
02 Kasım 2026 10:22
Elazığ'da yaşlı bir adamın pide fırınında bulunan sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan pide fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen yaşlı adam, girdiği pide fırınında kimsenin olmadığını fark edince, kasanın üstünde bulunan sadaka kutusunu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Sadaka kutusunu çalan vatandaşın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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