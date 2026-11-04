İstanbul'da beklenen yağış başladı!

04 Kasım 2026 19:02

İstanbul'da gün boyu süren yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak adeta hayatı durma noktasına getirdi. Peki yağış hangi ilçelerde etkili olacak? İşte detaylar A Haber'de!