Bakan Şimşek sinyali verdi: Emekliye 15 bin TL ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? | Video

06 Kasım 2026 15:25

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için gözler TBMM'deki bütçe sonrası yapılacak çalışmalara çevrildi. AK Parti kaynakları 10-15 TL ek zamma işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, yaş ve prim günü üzerinden düzenlemeye işaret etti. A Haber'de konuşan Mali Müşavir Mustafa Genç masadaki senaryoları açıkladı. İşte ayrıntılar...