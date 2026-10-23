Fon krizi 2. el araç piyasasını etkiledi mi? | Video
23 Ekim 2026 15:52
Fon krizinin ardından yatırım araçlarından çıkanlar, ikinci el araç piyasasına mı yöneldi? İkinci el araç piyasasında son durum ne? Detayları A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek ve konuğu Hayrettin Ertemel aktardı.
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