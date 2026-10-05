Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: İşte ev sahibinin en fazla yapabileceği zam oranı... | Video

05 Ekim 2026 11:49

Ekim 2026 kira artış oranı, TÜİK'in Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli oldu. Konut ve iş yerleri için uygulanabilecek zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplandı. Böylece Ekim ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar için geçerli olacak azami kira artış oranı netleşti.